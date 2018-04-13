Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Задержаны 2 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
16:55 (мск), источник: АиФ Калининград

В десятках домов в Калининграде на три дня отключат горячую воду

В десятках домов в Калининграде на три дня, с 14 по 17 апреля, отключат горячую воду.

Источник: Аргументы и факты

Это необходимо, чтобы провести работы по переключению теплотрассы в районе строящегося участка улицы Железнодорожной, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В предстоящие четыре дня предстоит переложить самый сложный участок, где теплотрасса поперек пересекает строящуюся дорогу по улице Железнодорожной. Для этого необходимо отключить не только отопление, но и горячую воду», — объясняет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Напомним, эту новая дорога соединит две магистральные дороги — улицу Киевская и Аллея Смелых, через переулок Парковый. Протяженность нового участка улицы — 650 метров. Это будет двухполосная дорога с пешеходным тротуаром.

Горячую воду отключат:

Многоквартирные дома.

  • ул. Аллея смелых, 3−9
  • ул. Аллея смелых, 11−17
  • ул. Аллея смелых, 20а
  • ул. Аллея смелых, 20в
  • ул. Аллея смелых, 24а
  • ул. Аллея смелых, 24б
  • ул. Аллея смелых, 38а
  • ул. Аллея смелых, 68
  • ул. Аллея смелых, 70
  • ул. Аллея смелых, 72
  • ул. Аллея смелых, 72а
  • ул. Белгородская, 8−18
  • ул. Белгородская, 20−22б
  • ул. Дзержинского, 36
  • ул. Дзержинского, 38
  • ул. Дзержинского, 42
  • ул. Дзержинского, 44
  • ул. Дзержинского, 44а
  • ул. Дзержинского, 46а
  • ул. Дзержинского, 72
  • ул. Дзержинского, 72а
  • ул. Дзержинского, 72б
  • ул. Дзержинского, 72в
  • ул. Дзержинского, 74а
  • ул. Дзержинского, 78
  • ул. Дзержинского, 78а
  • ул. Дзержинского, 100−100в
  • ул. Дзержинского, 102−102д
  • ул. Дзержинского, 104−104в
  • ул. Дзержинского, 106−106д
  • ул. Майора Козенкова, 8а-8в
  • ул. З. Космодемьянской, 2−8
  • ул. З. Космодемьянской, 7−17
  • ул. З. Космодемьянской, 29
  • ул. Мукомольная, 2−8
  • ул. Мукомольная, 10−12
  • ул. Мукомольная, 12а
  • ул. Мукомольная, 12б
  • пер. Парковый, 2
  • пер. Парковый, 3
  • пер. Парковый, 4
  • пер. Парковый, 5
  • пер. Парковый, 6
  • пер. Парковый, 8
  • ул. Типографская, 8−12
  • ул. Типографская, 18
  • ул. Типографская, 20
  • ул. Черниговская, 16
  • ул. Черниговская, 18−20
  • ул. Черниговская, 25
  • ул. Черниговская, 31аб
  • ул. Черниговская, 33аб
  • ул. Черниговская, 33−37.

Не будет горячей воды в «Городской детской поликлинике № 5», школе № 5, детсаду № 6, в бане № 7, в спортивном комплексе «Россия», на ОАО «Завод ЖБИ-2», в торговом центре «Бауцентр».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Можете ли Вы отличить ложь от правды? Тест
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Облачное «цунами» напугало жителей Канады
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Система распознавания лиц нашла преступника в 50-тысячной толпе
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь