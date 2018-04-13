В десятках домов в Калининграде на три дня отключат горячую воду

Источник: Аргументы и факты

Это необходимо, чтобы провести работы по переключению теплотрассы в районе строящегося участка улицы Железнодорожной, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В предстоящие четыре дня предстоит переложить самый сложный участок, где теплотрасса поперек пересекает строящуюся дорогу по улице Железнодорожной. Для этого необходимо отключить не только отопление, но и горячую воду», — объясняет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Напомним, эту новая дорога соединит две магистральные дороги — улицу Киевская и Аллея Смелых, через переулок Парковый. Протяженность нового участка улицы — 650 метров. Это будет двухполосная дорога с пешеходным тротуаром.

Горячую воду отключат:

Многоквартирные дома.

ул. Аллея смелых, 3−9

ул. Аллея смелых, 11−17

ул. Аллея смелых, 20а

ул. Аллея смелых, 20в

ул. Аллея смелых, 24а

ул. Аллея смелых, 24б

ул. Аллея смелых, 38а

ул. Аллея смелых, 68

ул. Аллея смелых, 70

ул. Аллея смелых, 72

ул. Аллея смелых, 72а

ул. Белгородская, 8−18

ул. Белгородская, 20−22б

ул. Дзержинского, 36

ул. Дзержинского, 38

ул. Дзержинского, 42

ул. Дзержинского, 44

ул. Дзержинского, 44а

ул. Дзержинского, 46а

ул. Дзержинского, 72

ул. Дзержинского, 72а

ул. Дзержинского, 72б

ул. Дзержинского, 72в

ул. Дзержинского, 74а

ул. Дзержинского, 78

ул. Дзержинского, 78а

ул. Дзержинского, 100−100в

ул. Дзержинского, 102−102д

ул. Дзержинского, 104−104в

ул. Дзержинского, 106−106д

ул. Майора Козенкова, 8а-8в

ул. З. Космодемьянской, 2−8

ул. З. Космодемьянской, 7−17

ул. З. Космодемьянской, 29

ул. Мукомольная, 2−8

ул. Мукомольная, 10−12

ул. Мукомольная, 12а

ул. Мукомольная, 12б

пер. Парковый, 2

пер. Парковый, 3

пер. Парковый, 4

пер. Парковый, 5

пер. Парковый, 6

пер. Парковый, 8

ул. Типографская, 8−12

ул. Типографская, 18

ул. Типографская, 20

ул. Черниговская, 16

ул. Черниговская, 18−20

ул. Черниговская, 25

ул. Черниговская, 31аб

ул. Черниговская, 33аб

ул. Черниговская, 33−37.