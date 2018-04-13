В десятках домов в Калининграде на три дня отключат горячую воду
В десятках домов в Калининграде на три дня, с 14 по 17 апреля, отключат горячую воду.
В десятках домов в Калининграде на три дня, с 14 по 17 апреля, отключат горячую воду.
Это необходимо, чтобы провести работы по переключению теплотрассы в районе строящегося участка улицы Железнодорожной, сообщает
«В предстоящие четыре дня предстоит переложить самый сложный участок, где теплотрасса поперек пересекает строящуюся дорогу по улице Железнодорожной. Для этого необходимо отключить не только отопление, но и горячую воду», — объясняет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Напомним, эту новая дорога соединит две магистральные дороги — улицу Киевская и Аллея Смелых, через переулок Парковый. Протяженность нового участка улицы — 650 метров. Это будет двухполосная дорога с пешеходным тротуаром.
Горячую воду отключат:
Многоквартирные дома.
Не будет горячей воды в «Городской детской поликлинике № 5», школе № 5, детсаду № 6, в бане № 7, в спортивном комплексе «Россия», на ОАО «Завод ЖБИ-2», в торговом центре «Бауцентр».
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