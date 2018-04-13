На несколько часов приостановится вещание ряда федеральных телеканалов

Источник: Город Казань.KZN.RU

Трансляция аналогового и цифрового вещания будет прекращена из-за проведения регламентно-профилактических работ на космических аппаратах «Экспрес АМ7», «Экспрес АТ1» и «Ямал 401».

Так, 16 апреля с 2.00 до 5.00 не будут показывать «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «НТВ», пакет программ первого и второго мультиплекса. С 2.00 до 6.27 будет прекращена трансляция телеканала «Россия Культура».