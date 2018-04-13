На несколько часов приостановится вещание ряда федеральных телеканалов
(Город Казань KZN.RU, 13 апреля). 16 и 18 апреля казанцы временно останутся без вещания нескольких федеральных телеканалов.
(Город Казань KZN.RU, 13 апреля). 16 и 18 апреля казанцы временно останутся без вещания нескольких федеральных телеканалов.
Трансляция аналогового и цифрового вещания будет прекращена
Так, 16 апреля с 2.00 до 5.00 не будут показывать «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «НТВ», пакет программ первого и второго мультиплекса. С 2.00 до 6.27 будет прекращена трансляция телеканала «Россия Культура».
18 апреля с 2.00 до 10.00 казанцы не смогут посмотреть программы на телеканалах «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», «НТВ», с 2.00 до 12.00 — «ТВ-Центр», а с 2.00 до 14.00 — «Звезда», сообщает
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