На улицы Петербурга вышел блокадный трамвай
В Северной столице вспомнили события 1942 года.
В Северной столице вспомнили события 1942 года.
По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай, сообщает
Трамвай с ветеранами, школьниками и студентами в вагоне отправился из депо на территории музея городского электротранспорта на Васильевском острове и проехал по всему городу.
Напомним, трамваи возобновили движение в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года. Этому событию посвящена выставка, которая проходит в музее горэлектротранспорта.
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