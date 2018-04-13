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17:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На улицы Петербурга вышел блокадный трамвай

В Северной столице вспомнили события 1942 года.

По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс». Акция приурочена к 76-й годовщине запуска трамвайного движения в осажденном Ленинграде.

Трамвай с ветеранами, школьниками и студентами в вагоне отправился из депо на территории музея городского электротранспорта на Васильевском острове и проехал по всему городу.

Напомним, трамваи возобновили движение в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года. Этому событию посвящена выставка, которая проходит в музее горэлектротранспорта.

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