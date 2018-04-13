На улицы Петербурга вышел блокадный трамвай

По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс». Акция приурочена к 76-й годовщине запуска трамвайного движения в осажденном Ленинграде.

Трамвай с ветеранами, школьниками и студентами в вагоне отправился из депо на территории музея городского электротранспорта на Васильевском острове и проехал по всему городу.