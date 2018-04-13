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17:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В одной из речек Петербурга массово дохнет рыба

Источник загрязнения пока не найден.

В реке Новая на юго-западе Петербурга зафиксирована массовая гибель рыбы. Причиной является нехватка в воде кислорода. Источник загрязнения реки пока не установлен. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Инспекторы ведомства вместе с экспертами выехали на улицу Стойкости в Кировском районе Санкт-Петербурга, где местные жители ранее заметили мертвую рыбу. В пяти точках были взяты пробы воды.

«При измерении содержания кислорода в месте обнаружения мертвой рыбы, установлено, что уровень кислорода в реке менее единицы, при норме — 8. Рыба могла задохнуться», — констатировали в Росприроднадзоре.

Информация о мертвой рыбе передана в Росрыболовство и комитет по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга.

В Росприроднадзоре добавляют, что не в первый раз берут пробы воды в реке Новая. Но для выяснения всех обстоятельств того, кто загрязняет водоем, требуется комплексное обследование реки и установления всех фактов.

Напомним, что в декабре 2017 года порядка 950 кг нефтеводяной смеси были собраны во время ликвидации разлива на Неве и ее притоках на территории Санкт-Петербурга.

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