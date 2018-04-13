В одной из речек Петербурга массово дохнет рыба
Источник загрязнения пока не найден.
Источник загрязнения пока не найден.
В реке Новая на
Инспекторы ведомства вместе с экспертами выехали на улицу Стойкости в Кировском районе
«При измерении содержания кислорода в месте обнаружения мертвой рыбы, установлено, что уровень кислорода в реке менее единицы, при норме — 8. Рыба могла задохнуться», — констатировали в Росприроднадзоре.
В Росприроднадзоре добавляют, что не в первый раз берут пробы воды в реке Новая. Но для выяснения всех обстоятельств того, кто загрязняет водоем, требуется комплексное обследование реки и установления всех фактов.
Напомним, что в декабре 2017 года порядка 950 кг нефтеводяной смеси были собраны во время ликвидации разлива на Неве и ее притоках на территории
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