Власти Ростовской области решили создать экологический фонд

«Главная проблема — заиление и маловодье, уровень воды последние годы падает ниже критических отметок, это влияет на водообеспечение всего региона. Мы планируем создать фонд, который бы занимался вопросами оздоровления нижнего Дона и Цимлянского водохранилища. В этом фонде будут предприятия», — рассказал журналистам заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.