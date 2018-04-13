Открытие нового терминала аэропорта «Симферополь» отметят спецгашением

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В честь открытия нового аэровокзального комплекса в крымской столице «Почта Крыма» выпустила немаркированную почтовую карточку и изготовила специальный почтовый штемпель для торжественной церемонии гашения, запланированной на 16 апреля.