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18:09 (мск), источник: РИА Крым

Открытие нового терминала аэропорта «Симферополь» отметят спецгашением

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В честь открытия нового аэровокзального комплекса в крымской столице «Почта Крыма» выпустила немаркированную почтовую карточку и изготовила специальный почтовый штемпель для торжественной церемонии гашения, запланированной на 16 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Гашение состоится в здании нового комплекса аэропорта «Симферополь».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 апреля, аэропорт крымской столицы переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей.

Терминал сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год, власти обещают ввести комплекс в эксплуатацию до начала курортного сезона.

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