Более двухсот нижегородских пенсионеров сдали нормы ГТО

Как сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия», 12 апреля в Ардатове в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» прошел региональный этап спартакиады пенсионеров России.

Свои силы в спорте попробовали более 200 человек пенсионного возраста из 17 районов Нижегородской области. Каждая команда состояла из 12 человек, мужчины — 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше.

Организаторами соревнований являются региональное министерство спорта и НРО «Союз пенсионеров России» при поддержке НРО партии «Единая Россия». «Перед нами стоит важная задача — улучшить качество жизни пожилых людей, создать для них по-настоящему комфортную среду, обеспечить их новыми возможностями для активной, интересной, насыщенной новыми впечатлениями жизни. С радостью хочется отметить, что с каждым годом увеличивается число людей пенсионного возраста, желающих принять участие в различных спортивных соревнованиях. Ведь физкультура дарит людям здоровье, продлевает жизнь и помогает в любом возрасте чувствовать себя бодрым. Силе духа и оптимизму наших спортсменов могут позавидовать даже молодые», — подчеркнул в своей приветственной речи региональный координатор проекта Владимир Тарасов.

В частности, пенсионеры состязались в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, дартсе. Также они сдавали нормы ГТО в двух видах: отжимание и наклоны.

Согласно информации, все спортсмены показали отличные результаты. Так, большинство из них выполнили нормативы на «золото» и «серебро». При этом отмечается, что не все из участников занимаются физкультурой постоянно, а для некоторых — это первые шаги в спорте.

В командных соревнованиях по выполнению нормативов ГТО лучшие результаты показали команды Починковского и Ардатовского районов и города Арзамас.

«В нашей команде собрались спортсмены от 55 до 76 лет. Все болячки мы оставили сегодня дома. Важно показать, на что мы способны в свои годы, выполнить все задания и показать достойные результаты. Для нас главное — это победа над собой, — рассказал капитан команды Ардатовского района Константин Вдовин. — Мне 64 года, я участвую в Спартакиаде уже шестой год, и каждый раз получаю огромный заряд бодрости и отличного настроения. Это здорово, что проводятся такие соревнования для пожилых людей. Ведь спорту все возрасты покорны! Мы еще фору молодым способны дать!».

Победителем соревнований стала команда Арзамаса, её участники набрали большее количество очков во всех видах спорта. Второе место у команды из Павловского района, третье — у Сарова.

Зональные соревнования пройдут в четыре этапа. Следующие этапы состоятся 17 апреля в Лысково, 19 апреля в Урене и заключительный этап пройдет 24 апреля в п. Сокольское.