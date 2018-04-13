«Горячая линия» по вакцинопрофилактике пройдет 16—30 апреля в Нижегородской области
Мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
Мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
«Горячую линию» по вакцинопрофилактике проведет
Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации.
Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по телефонам: 4322955, 4367649, 89092831915 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по телефону: 8 (831)4301689.
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