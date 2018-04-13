«Горячая линия» по вакцинопрофилактике пройдет 16—30 апреля в Нижегородской области

«Горячую линию» по вакцинопрофилактике проведет 16—30 апреля Роспотребнадзор в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации.