Территория вокруг «Стадиона Нижний Новгород» готова на 95%
Все дороги, окружающие стадион, закрыты первым слоем асфальта.
Все дороги, окружающие стадион, закрыты первым слоем асфальта.
Все дороги, окружающие стадион «Нижний Новгород», закрыты первым слоем асфальта. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе рабочего совещания 13 апреля. Информацию об этом распространила
Согласно информации, общая протяженность дорог вокруг стадиона — около 5 км.
«Основные работы мы планируем завершить к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени», — заявил Власов, добавив, что глава региона Глеб Никитин лично контролирует работы на всех этапах.
В завершающей стадии готовности находятся и парковки: уложено 1300 кв. м. брусчатки на пешеходной зоне вдоль Волги, готов 1 км велосипедной дорожки.
Непосредственно у стадиона будет открыт подземный пешеходный переход через улицу Самаркандскую. Основная часть работ в переходе будет сделана до 30 апреля.
Строительство надземного пешеходного перехода через ул. Бетанкура должно быть завершено до 27 апреля.
Ранее сообщалось, что расходы на содержание «Стадиона Нижний Новгород» составят миллиард рублей за три года.
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