Территория вокруг «Стадиона Нижний Новгород» готова на 95%

Все дороги, окружающие стадион «Нижний Новгород», закрыты первым слоем асфальта. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе рабочего совещания 13 апреля. Информацию об этом распространила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, общая протяженность дорог вокруг стадиона — около 5 км.

«Основные работы мы планируем завершить к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени», — заявил Власов, добавив, что глава региона Глеб Никитин лично контролирует работы на всех этапах.

В завершающей стадии готовности находятся и парковки: уложено 1300 кв. м. брусчатки на пешеходной зоне вдоль Волги, готов 1 км велосипедной дорожки.

Непосредственно у стадиона будет открыт подземный пешеходный переход через улицу Самаркандскую. Основная часть работ в переходе будет сделана до 30 апреля.

Строительство надземного пешеходного перехода через ул. Бетанкура должно быть завершено до 27 апреля.