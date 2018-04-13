Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Гинеколог Елена Березовская: «Здоровой беременной поливитамины не нужны»
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:29 (мск), источник: Newsroom24.ru

Территория вокруг «Стадиона Нижний Новгород» готова на 95%

Все дороги, окружающие стадион, закрыты первым слоем асфальта.

Все дороги, окружающие стадион «Нижний Новгород», закрыты первым слоем асфальта. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе рабочего совещания 13 апреля. Информацию об этом распространила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, общая протяженность дорог вокруг стадиона — около 5 км.

«Основные работы мы планируем завершить к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени», — заявил Власов, добавив, что глава региона Глеб Никитин лично контролирует работы на всех этапах.

В завершающей стадии готовности находятся и парковки: уложено 1300 кв. м. брусчатки на пешеходной зоне вдоль Волги, готов 1 км велосипедной дорожки.

Непосредственно у стадиона будет открыт подземный пешеходный переход через улицу Самаркандскую. Основная часть работ в переходе будет сделана до 30 апреля.

Строительство надземного пешеходного перехода через ул. Бетанкура должно быть завершено до 27 апреля.

Ранее сообщалось, что расходы на содержание «Стадиона Нижний Новгород» составят миллиард рублей за три года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Три автобусных маршрута просят вернуть нижегородцы
16 главврачей привлечены к ответственности нижегородской прокуратурой
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Облачное «цунами» напугало жителей Канады
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Система распознавания лиц нашла преступника в 50-тысячной толпе
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь