В Воронежской области на время дачного сезона запустят 7 электричек
Пригородные поезда начнут ходить 21 апреля.
Пригородные поезда начнут ходить 21 апреля.
В Воронежской области запустят семь пригородных поездов на время дачного сезона, сообщила
Поезд № 6407 Лиски — Воронеж-1 будет ходить ежедневно, кроме понедельника и четверга. Электричка будет выезжать из Лисок в 13:55. В Воронеж поезд прибудет в 16:08.
Электрички № 6406 Воронеж-1 — Колодезная, № 6601
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