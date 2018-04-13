Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Как воспитывает детей Алла Пугачева: 9 правил
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на время дачного сезона запустят 7 электричек

Пригородные поезда начнут ходить 21 апреля.

В Воронежской области запустят семь пригородных поездов на время дачного сезона, сообщила пресс-служба АО «ППК “Черноземье”» в пятницу, 13 апреля. Электрички начнут ходить в субботу, 21 апреля.

Поезд № 6407 Лиски — Воронеж-1 будет ходить ежедневно, кроме понедельника и четверга. Электричка будет выезжать из Лисок в 13:55. В Воронеж поезд прибудет в 16:08.

Электрички № 6406 Воронеж-1 — Колодезная, № 6601 Воронеж-Курский — Нижнедевицк, № 6602 Курбатово — Воронеж-Курский, № 6307 Воронеж-Курский — Курбатово, № 6310 Курбатово — Воронеж-Курский будут курсировать по субботам и воскресеньям. Пригородный поезд № 6317 Воронеж-Курский — Курбатово будет ходить по пятницам. Электричка отправится из Воронежа в 17:40. В Курбатово (Нижнедевицкий район) она приедет в 19:10.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронежской области на время дачного сезона запустят 7 электричек
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Генсек ООН заявил о вступлении мира в период «холодной войны»
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь