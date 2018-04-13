В Воронежской области на время дачного сезона запустят 7 электричек

В Воронежской области запустят семь пригородных поездов на время дачного сезона, сообщила пресс-служба АО «ППК “Черноземье”» в пятницу, 13 апреля. Электрички начнут ходить в субботу, 21 апреля.

Поезд № 6407 Лиски — Воронеж-1 будет ходить ежедневно, кроме понедельника и четверга. Электричка будет выезжать из Лисок в 13:55. В Воронеж поезд прибудет в 16:08.