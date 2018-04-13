Работа двух торговых центров в Тольятти будет приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности
Самара. 13 апреля.
Самара. 13 апреля.
«Суд вынес определение о приостановке работы ТЦ “Каретный двор” и ТЦ “Кольцо”. Наиболее существенные из них: отсутствие автоматической системы тушения пожара, пожарной сигнализации, знаков пожарной безопасности, закрыты эвакуационные двери», — сказал собеседник агентства.
«Выявлены нарушения правил пожарной безопасности в самарском ТЦ “Европа”, тольяттинских “Юности”, “Восходе”, а также в объекте в Большой Глушице. По ним материалы переданы в суды», — уточнили в
Ранее сообщалось, что внеплановые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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