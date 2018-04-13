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17:32 (мск), источник: Интерфакс

Работа двух торговых центров в Тольятти будет приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности

Самара. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Тольятти в пятницу вынес решение о приостановке работы двух торговых центров, где были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Суд вынес определение о приостановке работы ТЦ “Каретный двор” и ТЦ “Кольцо”. Наиболее существенные из них: отсутствие автоматической системы тушения пожара, пожарной сигнализации, знаков пожарной безопасности, закрыты эвакуационные двери», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, региональная прокуратура добивается приостановки работ еще четырех ТЦ.

«Выявлены нарушения правил пожарной безопасности в самарском ТЦ “Европа”, тольяттинских “Юности”, “Восходе”, а также в объекте в Большой Глушице. По ним материалы переданы в суды», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что внеплановые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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