Работа двух торговых центров в Тольятти будет приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности

«Суд вынес определение о приостановке работы ТЦ “Каретный двор” и ТЦ “Кольцо”. Наиболее существенные из них: отсутствие автоматической системы тушения пожара, пожарной сигнализации, знаков пожарной безопасности, закрыты эвакуационные двери», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, региональная прокуратура добивается приостановки работ еще четырех ТЦ.

«Выявлены нарушения правил пожарной безопасности в самарском ТЦ “Европа”, тольяттинских “Юности”, “Восходе”, а также в объекте в Большой Глушице. По ним материалы переданы в суды», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что внеплановые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.