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17:33 (мск), источник: Sputnik.md

Иностранцам стало проще попасть в Молдову

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В Молдову стало проще попасть гражданам 48 государств. Для них упрощена процедура получения молдавской визы. Соответствующий документ опубликован в Официальном мониторе республики.

Источник: Sputnik.md

До этого момента список стран, жителям которых требовалось специальное приглашение для получения молдавской визы, состоял из 85 государств. МВД предложило сократить его до 37, то есть оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском. Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Сокращение подобного списка, как считают власти республики, позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз. Согласно тексту документа, туристы и инвесторы, которые хотят приехать в Молдову, сэкономят время и деньги при получении визы в нашу республику.

Ранее премьер республики Павел Филип заявлял, что если власти хотят продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность государства, то «необходимо открыть нашу страну для тех, кто хочет ее посетить». По его словам, процесс дебюрократизации продолжится.

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