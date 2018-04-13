Временная тату напомнит гостям на свадьбе, как выглядят молодожены
Да и чтобы самим не перепутать.
Да и чтобы самим не перепутать.
Французская художница Лили Мандрилл запустила в продажу персонализированные временные татуировки с изображением молодоженов, их именами и датой свадьбы. По словам девушки, такие тату пользуются бешеной популярностью, а новоиспеченные супруги часто заказывают их в подарок своим гостям. И оригинально, и приятно.
Временные татуировки могут состоять как из полного набора, так и сокращенного — например, только портрета молодоженов, или их имен и даты свадьбы — это по желанию заказчика. Стоимость такого подарка зависит от количества штук в наборе. Например, за 25 «переводок» нужно будет заплатить 92 доллара, а набор из 500 штук обойдется почти в 370 долларов.
Все, что требуется, — это отправить художнице свое фото и соответствующую информацию. Прежде чем напечатать тату, Лили обязательно связывается с заказчиком и утверждает дизайн.
Кстати, кроме свадебной тематики Мандрилл делает и другие татуировки и наклейки на заказ, например, портреты ко дню рождения или изображение любимой собаки.
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