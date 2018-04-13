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19:06 (мск), источник: РИАМО

Жители Московского региона смогут немного загореть в выходные

РИАМО — 13 апр. Синоптики рассказали, что жители Подмосковья и Москвы в выходные получат возможность немного загореть благодаря солнечной погоде, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Источник: Reuters
В предстоящие выходные ожидаются самые благоприятные условия для полезного после зимнего дефицита мягкого ультрафиолетового облучения.
Пресс-служба Гидрометцентра России

«По нашим расчетам, даже в Центральной России, включая Смоленскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую области, а тем более на юге Европейской части количество приходящей ультрафиолетовой радиации может способствовать появлению легкого загара», — говорится в сообщении.

В околополуденные часы УФ-индекс может достигнуть 3−4, на юге 5−6 единиц.

В пятницу утром — над Карелией, а днем 14 апреля центр направляющегося из полярных широт к предгорьям Кавказа антициклона будет над Москвой.

«Антициклон заполнен сухим и чистым воздухом; в светлое время суток он хорошо справляется с вертикальным перемешиванием, а значит, удалением примесей из приземного воздуха. Но предстоящей ясной ночью, как и прошедшей, при слабом ветре в нижних слоях антициклона снова образуются задерживающие вертикальный обмен инверсионные слои», — добавляется в сообщении.

При таком сочетании метеорологических параметров не исключено повышение уровня загрязнения приземного воздуха: по модельным расчетам, оно возможно ночью и в ранние утренние часы — с 5 до 8 часов, хотя значительного роста концентраций не предполагается. Поднимающееся рано апрельское солнце стоит на страже чистоты воздуха; ближе к полудню благодаря выносу городских загрязнений в верхние слои приземные концентрации загрязнений вновь окажутся на низком фоновом уровне.

В выходные в Москве и области будет солнечно
Во время загрузки произошла ошибка.
19:12 (мск)© Ньюстюб
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