Жители Московского региона смогут немного загореть в выходные

В предстоящие выходные ожидаются самые благоприятные условия для полезного после зимнего дефицита мягкого ультрафиолетового облучения.
Пресс-служба Гидрометцентра России
«По нашим расчетам, даже в Центральной России, включая Смоленскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую области, а тем более на юге Европейской части количество приходящей ультрафиолетовой радиации может способствовать появлению легкого загара», — говорится в сообщении.
В околополуденные часы УФ-индекс может достигнуть 3−4, на юге 5−6 единиц.
В пятницу утром — над Карелией, а днем 14 апреля центр направляющегося из полярных широт к предгорьям Кавказа антициклона будет над Москвой.
«Антициклон заполнен сухим и чистым воздухом; в светлое время суток он хорошо справляется с вертикальным перемешиванием, а значит, удалением примесей из приземного воздуха. Но предстоящей ясной ночью, как и прошедшей, при слабом ветре в нижних слоях антициклона снова образуются задерживающие вертикальный обмен инверсионные слои», — добавляется в сообщении.
При таком сочетании метеорологических параметров не исключено повышение уровня загрязнения приземного воздуха: по модельным расчетам, оно возможно ночью и в ранние утренние часы — с 5 до 8 часов, хотя значительного роста концентраций не предполагается. Поднимающееся рано апрельское солнце стоит на страже чистоты воздуха; ближе к полудню благодаря выносу городских загрязнений в верхние слои приземные концентрации загрязнений вновь окажутся на низком фоновом уровне.
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