Жители Московского региона смогут немного загореть в выходные

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В предстоящие выходные ожидаются самые благоприятные условия для полезного после зимнего дефицита мягкого ультрафиолетового облучения. Пресс-служба Гидрометцентра России

«По нашим расчетам, даже в Центральной России, включая Смоленскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую области, а тем более на юге Европейской части количество приходящей ультрафиолетовой радиации может способствовать появлению легкого загара», — говорится в сообщении.

В околополуденные часы УФ-индекс может достигнуть 3−4, на юге 5−6 единиц.

В пятницу утром — над Карелией, а днем 14 апреля центр направляющегося из полярных широт к предгорьям Кавказа антициклона будет над Москвой.

«Антициклон заполнен сухим и чистым воздухом; в светлое время суток он хорошо справляется с вертикальным перемешиванием, а значит, удалением примесей из приземного воздуха. Но предстоящей ясной ночью, как и прошедшей, при слабом ветре в нижних слоях антициклона снова образуются задерживающие вертикальный обмен инверсионные слои», — добавляется в сообщении.