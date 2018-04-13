Участок автодороги затопило в Навашинском районе. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.



Дорога располагается в селе Натальино по направлению к улице Заречная.



Жилые дома в зону подтопления не попадают.



Организована лодочная переправа.



Ситуацию контролируют сотрудники МЧС.



Ранее сообщалось о том, что участок автодороги затопило в Уренском районе.