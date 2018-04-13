Участок автодороги затопило в Навашинском районе
Информация о затоплении появилась 13 апреля.
Информация о затоплении появилась 13 апреля.
Участок автодороги затопило в Навашинском районе. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Дорога располагается в селе Натальино по направлению к улице Заречная.
Жилые дома в зону подтопления не попадают.
Организована лодочная переправа.
Ситуацию контролируют сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось о том, что участок автодороги затопило в Уренском районе.
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