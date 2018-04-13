Ученые предложили альтернативу зубным пломбам

Нарушение минерального состава внешних слоев зубов и последующий воспалительный процесс внутри является очень распространенной проблемой среди всех возрастных категорий людей. Изначально зуб повреждают обитающие в полости рта бактерии, которые производят кислоты как побочный продукт жизнедеятельности. Кислоты вымывают минералы из эмали, что нарушает целостность внешних слоев зуба. Начало этого процесса относительно безболезненно, но отсутствие лечения приводит к потере зуба, что может повлечь серьезные осложнения.

Реминерализцаия на основе пептидов является безопасной альтернативой современным методам стоматологии. Такой способ будет прост для применения, кроме того, к нему можно прибегать без назначения врача.

Идея медиков основывается на изучении работы амелогенина — ключевого для формирования эмали человеческого белка. На его основе удалось создать похожие соединения, стимулирующие естественную минерализацию тканей зубов, — они стали ключевым компонентом разработки. Авторы доказали, что эти белки прикрепляются к поверхности зубов и присоединяют ионы кальция и фосфатов. В данный момент после одного применения прирост эмали составляет от 10 до 50 микрометров. После окончания работы авторы надеются включить такие белки в состав зубных паст, гелей, растворов, созданных как для личного использования, так и для применения в системе общественного здравоохранения. Технология может стать ежедневно применяемым инструментов для улучшения состояния эмали.