Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка
Что станет с ипотекой после введения санкций
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:48 (мск), источник: Индикатор

Ученые предложили альтернативу зубным пломбам

Ученые предложили способ ускорить восстановление зубной эмали на основе небольших белков. Авторы уверены, что в результате может получиться удобный для применения метод противодействия кариесу. Статья с описанием опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Источник: Alex Alexander/CC0

Нарушение минерального состава внешних слоев зубов и последующий воспалительный процесс внутри является очень распространенной проблемой среди всех возрастных категорий людей. Изначально зуб повреждают обитающие в полости рта бактерии, которые производят кислоты как побочный продукт жизнедеятельности. Кислоты вымывают минералы из эмали, что нарушает целостность внешних слоев зуба. Начало этого процесса относительно безболезненно, но отсутствие лечения приводит к потере зуба, что может повлечь серьезные осложнения.

Реминерализцаия на основе пептидов является безопасной альтернативой современным методам стоматологии. Такой способ будет прост для применения, кроме того, к нему можно прибегать без назначения врача.
Мехмет Сарикая
ведущий автор исследования из Вашингтонского университета в США 

Идея медиков основывается на изучении работы амелогенина — ключевого для формирования эмали человеческого белка. На его основе удалось создать похожие соединения, стимулирующие естественную минерализацию тканей зубов, — они стали ключевым компонентом разработки. Авторы доказали, что эти белки прикрепляются к поверхности зубов и присоединяют ионы кальция и фосфатов. В данный момент после одного применения прирост эмали составляет от 10 до 50 микрометров. После окончания работы авторы надеются включить такие белки в состав зубных паст, гелей, растворов, созданных как для личного использования, так и для применения в системе общественного здравоохранения. Технология может стать ежедневно применяемым инструментов для улучшения состояния эмали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Искусственный интеллект научился имитировать собаку
В Канаде нашли первое соленое подледное озеро
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Генсек ООН заявил о вступлении мира в период «холодной войны»
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь