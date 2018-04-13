В Воронежской области снизилось число затопленных территорий
Под водой находятся около 1 тыс приусадебных участков.
Под водой находятся около 1 тыс приусадебных участков.
Около 1 тыс. приусадебных участков и 149 домов находятся в зоне затопления в Воронежской области, сообщила
По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды повысился в реках Дон (Лиски и Павловск), Битюг (Бобров), Хопер (Новохоперск, Поворино) и Ворона (Борисоглебский городской округ). Показатель снизился в реках Подгорная (Калач), Дон (село Гремячье Хохольского района), Девица (село Девица Семилукского района) и в Воронежском водохранилище.
Под водой остаются 16 низководных мостов. Вода также затопила участок дороги на территории Аннинского микрорайона.
Спасатели получили более 1 тыс. заявок об адресной помощи. С подтопленных территорий эвакуировали 59 человек, пятеро из них находятся в пунктах временного размещения Новоусманского района. Последствия паводка ликвидируют 505 человек и 191 единица техники.
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