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18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области снизилось число затопленных территорий

Под водой находятся около 1 тыс приусадебных участков.

Источник: РИА "Воронеж"

Около 1 тыс. приусадебных участков и 149 домов находятся в зоне затопления в Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу, 13 апреля. На затопленных территориях оказались 2,6 тыс. жителей региона. Никто не пострадал. За сутки от воды «освободились» 228 придворовых территорий.

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды повысился в реках Дон (Лиски и Павловск), Битюг (Бобров), Хопер (Новохоперск, Поворино) и Ворона (Борисоглебский городской округ). Показатель снизился в реках Подгорная (Калач), Дон (село Гремячье Хохольского района), Девица (село Девица Семилукского района) и в Воронежском водохранилище.

Под водой остаются 16 низководных мостов. Вода также затопила участок дороги на территории Аннинского микрорайона.

Спасатели получили более 1 тыс. заявок об адресной помощи. С подтопленных территорий эвакуировали 59 человек, пятеро из них находятся в пунктах временного размещения Новоусманского района. Последствия паводка ликвидируют 505 человек и 191 единица техники.

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