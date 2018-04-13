Движение по мосту через Кудьму полностью откроют в конце мая
С 26 мая по 14 июля для движения будут доступны две полосы шириной 3,75 м.
С 26 мая по 14 июля для движения будут доступны две полосы шириной 3,75 м.
Режим реверсивного движения на мосту через реку Кудьма на 447-м км трассы М-7 в Кстовском районе снимут 26 мая, сообщает
Реверс был введен в конце марта этого года. Работы на объекте идут с опережением графика.
С 26 мая по 14 июля для движения будут доступны уже две полосы шириной 3,75 м.
С 15 июля и до конца года будут доступны две полосы шириной 3,5 м.
Отмечается, что сейчас на участке применяется светофор на ручном управлении.
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