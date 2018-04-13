Движение по мосту через Кудьму полностью откроют в конце мая

Источник: Newsroom24.ru

Режим реверсивного движения на мосту через реку Кудьма на 447-м км трассы М-7 в Кстовском районе снимут 26 мая, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Реверс был введен в конце марта этого года. Работы на объекте идут с опережением графика.

С 26 мая по 14 июля для движения будут доступны уже две полосы шириной 3,75 м.

С 15 июля и до конца года будут доступны две полосы шириной 3,5 м.