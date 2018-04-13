Собянин поделился в Twitter впечатлениями о том, как взял питомца из приюта

«На фестивале “Пасхальный дар” поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг!», — написал мэр.
Ранее сообщалось, что во время посещения площадки «Четвероногий друг» на Тверском бульваре, которая проходит в рамках фестиваля «Пасхальный дар», Собянин взял домой брошенную собаку по кличке Джоуи.
Площадка «Четвероногий друг» функционирует в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят акции, мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Также рассказывают, как правильно установить контакт с животными, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.
Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. мероприятия проходят с 7 по 15 апреля на 38 площадках — улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. В рамках фестиваля «Пасхальный дар» будет открыт общий счет, на который можно будет перечислить денежную помощь нуждающимся, собранные средства будут распределены между благотворительными фондами Москвы, которые принимают участие в фестивале.
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