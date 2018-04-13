Собянин поделился в Twitter впечатлениями о том, как взял питомца из приюта

«На фестивале “Пасхальный дар” поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг!», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что во время посещения площадки «Четвероногий друг» на Тверском бульваре, которая проходит в рамках фестиваля «Пасхальный дар», Собянин взял домой брошенную собаку по кличке Джоуи.

Площадка «Четвероногий друг» функционирует в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят акции, мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Также рассказывают, как правильно установить контакт с животными, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.