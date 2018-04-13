Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
3-летняя дочка трогательно поздравила Навку с днем рождения
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:56 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин поделился в Twitter впечатлениями о том, как взял питомца из приюта

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил представителей фондов помощи бездомным животным и рассказал о том, как нашел себе нового четвероногого друга. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На фестивале “Пасхальный дар” поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг!», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что во время посещения площадки «Четвероногий друг» на Тверском бульваре, которая проходит в рамках фестиваля «Пасхальный дар», Собянин взял домой брошенную собаку по кличке Джоуи.

Площадка «Четвероногий друг» функционирует в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят акции, мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Также рассказывают, как правильно установить контакт с животными, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.

Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. мероприятия проходят с 7 по 15 апреля на 38 площадках — улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. В рамках фестиваля «Пасхальный дар» будет открыт общий счет, на который можно будет перечислить денежную помощь нуждающимся, собранные средства будут распределены между благотворительными фондами Москвы, которые принимают участие в фестивале.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Почти 2 млрд руб. выделят из федерального бюджета на обеспечение жильем участников ВОВ в 2018 г.
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Генсек ООН заявил о вступлении мира в период «холодной войны»
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь