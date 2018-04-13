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18:43 (мск), источник: Sputnik

Хокимият Ташкента: врачей никто не заставляет убирать территорию

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что сотрудниц 8-й семейной поликлиники Мирзо-Улугбекского района принудительно отправляли на уборку территории.

Источник: Sputnik

Данные о том, что врачей и медсестер этого медицинского учреждения регулярно заставляют убирать территорию, появились в социальных сетях и некоторых СМИ.

Отмечается, что сотрудники выходят на уборку только в «Дни чистоты» по субботам в свободное от работы время.

«К уборке территорий привлекаются только медицинские работники низшего и среднего звена, а также сотрудники, ответственные за хозяйственные работы. Они могут участвовать в уборке в специальной экипировке. Врачи не привлекаются к работам по благоустройству. К тому же никакого принуждения нет. Медицинские работники — патриоты Мирзо-Улугбекского района, и они хорошо понимают, что здоровье и чистота — взаимосвязанные вещи. Поэтому они каждую субботу добровольно участвуют в «Днях чистоты», — отметила заведующая вторым отделом общей практики 8-й семейной поликлиники Гулчехра Саидова.

Ранее в ряде узбекских СМИ также информация о том, что медицинские работники были против воли направлены на благоустройство территории парка «Ашхабад» в Яшнабадском районе столицы республики. По данным СМИ, врачи работали до поздней ночи. Также они должны были собрать средства в некий благотворительный фонд в размере 13 миллионов сумов. Однако эту информацию хокимият Ташкента также опроверг.

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