Хокимият Ташкента: врачей никто не заставляет убирать территорию

Источник: Sputnik

Данные о том, что врачей и медсестер этого медицинского учреждения регулярно заставляют убирать территорию, появились в социальных сетях и некоторых СМИ.

Отмечается, что сотрудники выходят на уборку только в «Дни чистоты» по субботам в свободное от работы время.

«К уборке территорий привлекаются только медицинские работники низшего и среднего звена, а также сотрудники, ответственные за хозяйственные работы. Они могут участвовать в уборке в специальной экипировке. Врачи не привлекаются к работам по благоустройству. К тому же никакого принуждения нет. Медицинские работники — патриоты Мирзо-Улугбекского района, и они хорошо понимают, что здоровье и чистота — взаимосвязанные вещи. Поэтому они каждую субботу добровольно участвуют в «Днях чистоты», — отметила заведующая вторым отделом общей практики 8-й семейной поликлиники Гулчехра Саидова.