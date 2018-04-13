ГАИ усилила контроль за водителями, говорящими по телефону за рулем

Источник: БЕЛТА

Водителю запрещается пользоваться во время движения аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Нарушение этого требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

В УГАИ напомнили, что в Беларуси запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах, в оконных проемах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные, а также транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям ПДД.

Управление транспортным средством с несоблюдением данных условий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

Если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание привести к определенному сроку машину в соответствие с требованиями ПДД.