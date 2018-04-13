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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт журналистики БГУ будет реорганизован в два факультета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Источник: БЕЛТА

Решение единогласно приняли члены Совета БГУ, заседание которого прошло 13 апреля.

«Сегодня актуальной для БГУ является стратегическая задача по повышению качества образования. Ее достижение осуществляется в вузе через оптимизацию структуры специальностей, создание системы дистанционного обучения, генерацию финансовых средств. Одним из возможных решений этих задач является создание общеуниверситетского факультета, централизующего дополнительное образование по комплексу БГУ. Данной структурой станет выведенный из структуры Института журналистики факультет повышения квалификации и переподготовки (ФПКП)», — отметили в пресс-службе.

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Факультету присвоят статус единого научно-методического и координационного центра дополнительного образования взрослых в комплексе вуза.

«На многих факультетах и институтах имеются идентичные сегменты повышения квалификации и переподготовки кадров. Это создает внутреннюю конкуренцию. Нужно избегать дублирования специальностей по данному образовательному направлению и создать единый мощный центр в БГУ, который будет работать на внешний и внутренний контингент слушателей», — подчеркнул ректор БГУ Андрей Король.

Придание самостоятельного статуса ФПКП обусловлено расширением его деятельности в области дополнительного образования и экспорта образовательных услуг. За девять лет ФПКП проведено более 250 образовательных программ повышения квалификации и обучающих курсов, в которых приняли участие около 6 тыс. слушателей. Ежегодно открываются образовательные программы и реализуются совместные проекты с рядом структурных подразделений БГУ.

В ходе совета также было решено переименовать факультет журналистики в связи с активным развитием существующих направлений подготовки. На факультете готовят кадры как для СМИ, так и для сферы публичного информационного пространства Беларуси. Факультет журналистики фактически перестал быть монофункциональным с 1996 года, когда началась подготовка по специальности «информация и коммуникация». По инициативе кафедры технологий коммуникации в 2013 году в общегосударственный классификатор профессий внесли должности «специалист по связям с общественностью» и «специалист по рекламной коммуникации». Это позволило легитимизировать данные виды деятельности и обеспечить выпускников рабочими местами.

«Переименование в соответствии с имеющимися программами подготовки даст мощный импульс инновационному развитию факультета. К слову, планируется в следующем учебном году впервые в Беларуси открыть новую специальность магистратуры «медиакоммуникации», — проинформировали в БГУ.

Вопрос о переименовании факультета будет рассмотрен до конца апреля.

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