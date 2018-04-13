Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Что станет с ипотекой после введения санкций
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Субботники по благоустройству пройдут 14 апреля в каждом районе Минска

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники по благоустройству и озеленению территорий пройдут в каждом районе Минска 14 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Масштабно проведет субботник Советский район. По ул. Л. Беды возле дома № 1/1 пройдет акция по сбору у населения изношенных шин, а возле дома № 53/2 по ул. Якуба Коласа будут собирать старую бытовую технику. На территории Военного кладбища по ул. Козлова благоустройством мест захоронения займется молодежь, включая активистов БРСМ. Еще одна молодежная акция — «Сделай город чистым!» — пройдет на бульваре по ул. Неждановой.

Партизанский район организует акцию, посвященную строительству терапевтического парка. В ней примут участие представители администрации района, депутатский корпус, общественные объединения и организации района, волонтеры и местные жители. Открытие парка запланировано на второй квартал этого года. В нем будут организованы зоны для спокойного и активного отдыха, в том числе с территорией для настольных и напольных игр.

Что касается Ленинского района, то здесь запланирована уборка зеленых зон, проездов, пешеходных связей, а также восстановление газонов, ремонтно-покрасочные работы. Похорошеет парк им. Грековой по ул. Малинина. А силами населения и коммунальников района будет наведен порядок на внутридворовой территории возле домов № 154 по ул. Маяковского и № 30 по ул. Плеханова.

Уборкой зеленых зон займутся в Центральном районе рядом с мемориалом «Яма», расположенном в сквере по улице Заславской, 25.

Во время трудовой акции в Московском районе обновится облик пяти дворов по ул. Слободская, в Заводском — десяти дворов по улицам Тухачевского, Васнецова, Искалиева, Жилуновича, Филатова, Кулешова, пр. Партизанский.

В Октябрьском районе добровольцы выйдут на уборку придомовой территории и очистят контейнерные площадки дворов по улицам Воронянского, Жуковского, Казинца, Асаналиева и Кижеватова.

В Первомайском районе субботник развернется по ул. Волгоградская (дома № 15, 15а, 17). Добровольцы обрежут кустарники, проведут акции по сбору вторичных материальных ресурсов, упорядочат расстановку контейнеров на контейнерной площадке совместно с УП «Экорес».

Фрунзенский район также наведет у себя порядок: здесь по разным адресам пройдут уборка закрепленных и дворовых территорий, штыковка газонов, обрезка кустов, ремонт малых архитектурных форм, очистка контейнерных площадок и каналов для стока воды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Суд вынес решение о блокировке Telegram в России
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Ученые предложили альтернативу зубным пломбам
Европейские спутники посчитали российскую землю
Ученые: половина клеток в вашем организме — не человеческие
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
СМИ: жертвами ДТП в Вологодской области стали 13 человек
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь