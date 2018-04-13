Субботники по благоустройству пройдут 14 апреля в каждом районе Минска

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Масштабно проведет субботник Советский район. По ул. Л. Беды возле дома № 1/1 пройдет акция по сбору у населения изношенных шин, а возле дома № 53/2 по ул. Якуба Коласа будут собирать старую бытовую технику. На территории Военного кладбища по ул. Козлова благоустройством мест захоронения займется молодежь, включая активистов БРСМ. Еще одна молодежная акция — «Сделай город чистым!» — пройдет на бульваре по ул. Неждановой.

Партизанский район организует акцию, посвященную строительству терапевтического парка. В ней примут участие представители администрации района, депутатский корпус, общественные объединения и организации района, волонтеры и местные жители. Открытие парка запланировано на второй квартал этого года. В нем будут организованы зоны для спокойного и активного отдыха, в том числе с территорией для настольных и напольных игр.

Что касается Ленинского района, то здесь запланирована уборка зеленых зон, проездов, пешеходных связей, а также восстановление газонов, ремонтно-покрасочные работы. Похорошеет парк им. Грековой по ул. Малинина. А силами населения и коммунальников района будет наведен порядок на внутридворовой территории возле домов № 154 по ул. Маяковского и № 30 по ул. Плеханова.

Уборкой зеленых зон займутся в Центральном районе рядом с мемориалом «Яма», расположенном в сквере по улице Заславской, 25.

Во время трудовой акции в Московском районе обновится облик пяти дворов по ул. Слободская, в Заводском — десяти дворов по улицам Тухачевского, Васнецова, Искалиева, Жилуновича, Филатова, Кулешова, пр. Партизанский.

В Октябрьском районе добровольцы выйдут на уборку придомовой территории и очистят контейнерные площадки дворов по улицам Воронянского, Жуковского, Казинца, Асаналиева и Кижеватова.

В Первомайском районе субботник развернется по ул. Волгоградская (дома № 15, 15а, 17). Добровольцы обрежут кустарники, проведут акции по сбору вторичных материальных ресурсов, упорядочат расстановку контейнеров на контейнерной площадке совместно с УП «Экорес».