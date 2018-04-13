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19:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Распознавание лиц: почему в Китае не скрыться даже в 60-тысячной толпе

Китайская полиция опознала в 60-тысячной толпе мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Сделать это позволила внедряемая в Китае система компьютерного разпознавания лиц.

Getty Images В Китае работает сеть из около 170 млн камер наблюдения. Еще 400 млн установят за следующие три года (архивное фото).

Китайская полиция опознала в 60-тысячной толпе мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Сделать это позволила внедряемая в Китае система компьютерного разпознавания лиц.

Полиция сообщила, что подозреваемого зовут Ао, ему 31 год. На прошлой неделе он приехал с женой и парой друзей в город Наньчан на концерт поп-звезды Джеки Чуна, где и был арестован.

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Мужчина был опознан камерой при входе на концерт. Его задержали вскоре после того, как он сел на свое место в зале.

Полиция заявила, что Ао разыскивался по подозрению в совершении экономических преступлений. Он был потрясен при задержании, сообщили полицейские.

«Подозреваемый был поражен тем, что мы его забрали, — сказал агентству Синьхуа полицейский Ли Джин. — Он и не подозревал, что полиция сможет его так быстро опознать в толпе из 60 тысяч человек».

Изданию China Daily полицейский сказал, что на входе в концертный зал была установлена пара камер с технологией распознавания лиц.

«Я бы не пошел».

Сообщается, что Ао проехал 90 километров из Чжаньшу в Наньчан, чтобы попасть на этот концерт.

Новостной сайт Kan Kan опубликовал видео, на котором подозреваемый в разговоре с полицией признается, что если бы он знал, что его могут таким образом опознать, он никогда бы не рискнул пойти на концерт.

Getty Images Джеки Чун — один из самых известных певцов Гонконга.

Китайская полиция часто использует систему распознавания лиц для поимки подозреваемых в совершении преступлений.

В марте на железнодорожной станции в городском округе Чжэнчжоу полиция задержала 33 человек по подозрению в краже детей, бегстве с места ДТП и использовании фальшивых документов.

Полицейские использовали специальные очки со встроенным в них устройством, позволяющим распознавать лица.

В августе прошлого года на фестивале пива в Циндао полиция Шаньдуна при помощи этих технологий арестовала 25 подозреваемых.

Getty Images Китайская полиция активно пользуется очками с технологией распознавания лиц.

Китай лидирует в разработках технологий распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта и регулярно напоминает своим гражданам, что скрыться от властей, имеющих в своем распоряжении такие технические средства, практически невозможно.

Китайские власти уверждают, что в стране создается крупнейшая в мире сеть камер наблюдения. В стране уже работают около 170 млн камер наружного наблюдения. Еще 400 млн камер планируется установить в следующие три года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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