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20:46 (мск), источник: Om1.ru

Бурков наградил деньгами омского шорт-трекиста за участие в Олимпиаде

А отстраненная от Игр омичка Бородулина получила благодарственное письмо.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Врио губернатора Александр Бурков встретился с омскими шорт-трекистами. Участник Олимпиады в Пхенчане Павел Ситников и его тренер Анатолий Брасалин получили денежные сертификаты.

Кроме того, глава региона отметил известную спортсменку Татьяну Бородулину, которую не допустили на Олимпийские игры из-за допингового скандала.

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Шорт-трекистке вручили благодарственное письмо, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бурков пожелал Бородулиной не падать духом.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Всегда считалось, что у нас спорт вне политики. Но последняя Олимпиада показала совершенно иное. Как бы мы не готовились, не всем повезло оказаться на этой Олимпиаде. Татьяна, я Вам желаю не падать духом, верить в свой успех! Павлу повезло больше: он стал участником Олимпиады. Как мне показалось, выложился там, как мог. Чего-то, может быть не хватило. Будем надеяться, что это не последняя Олимпиада, и у Вас еще все впереди.

Тренер Брасалин поблагодарил за поддержку, но отметил, что в последние годы значительно сократилось представительство омичей в сборной России по шорт-треку. Среди причин он назвал отсутствие специализированного катка в Омске. Специалист предложил открыть его на базе училища Олимпийского резерва. Бурков пообещал заняться этим вопросом.

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