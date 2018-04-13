Бурков наградил деньгами омского шорт-трекиста за участие в Олимпиаде
А отстраненная от Игр омичка Бородулина получила благодарственное письмо.
А отстраненная от Игр омичка Бородулина получила благодарственное письмо.
Врио губернатора Александр Бурков встретился с омскими
Кроме того, глава региона отметил известную спортсменку Татьяну Бородулину, которую не допустили на Олимпийские игры
Бурков пожелал Бородулиной не падать духом.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Всегда считалось, что у нас спорт вне политики. Но последняя Олимпиада показала совершенно иное. Как бы мы не готовились, не всем повезло оказаться на этой Олимпиаде. Татьяна, я Вам желаю не падать духом, верить в свой успех! Павлу повезло больше: он стал участником Олимпиады. Как мне показалось, выложился там, как мог.
Тренер Брасалин поблагодарил за поддержку, но отметил, что в последние годы значительно сократилось представительство омичей в сборной России по
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