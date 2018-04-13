Бурков наградил деньгами омского шорт-трекиста за участие в Олимпиаде

— Всегда считалось, что у нас спорт вне политики. Но последняя Олимпиада показала совершенно иное. Как бы мы не готовились, не всем повезло оказаться на этой Олимпиаде. Татьяна, я Вам желаю не падать духом, верить в свой успех! Павлу повезло больше: он стал участником Олимпиады. Как мне показалось, выложился там, как мог. Чего-то, может быть не хватило. Будем надеяться, что это не последняя Олимпиада, и у Вас еще все впереди.