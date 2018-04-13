Жительница Астаны взяла ради парня кредит в миллион тенге

Источник: Zakon.kz

Жительница Астаны была вынуждена обратиться в суд после того, как ее парень, заняв миллион тенге, так и не отдал долг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Выяснилось, что девушка миллион тенге взяла в кредит в банке — специально ради своего мужчины. Тот взял деньги под расписку и обещал вернуть долг через два месяца.

Все происходило в январе 2017 года. По истечении одного года долг он так и не вернул.

Решением Есильского районного суда города Астаны с мужчины в пользу девушки была взыскана сумма задолженности и законная неустойка.