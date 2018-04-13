Жительница Астаны взяла ради парня кредит в миллион тенге
В итоге долг мужчина так и не отдал.
В итоге долг мужчина так и не отдал.
Жительница Астаны была вынуждена обратиться в суд после того, как ее парень, заняв миллион тенге, так и не отдал долг, передает Zakon.kz со ссылкой на
Выяснилось, что девушка миллион тенге взяла в кредит в банке — специально ради своего мужчины. Тот взял деньги под расписку и обещал вернуть долг через два месяца.
Все происходило в январе 2017 года. По истечении одного года долг он так и не вернул.
Решением Есильского районного суда города Астаны с мужчины в пользу девушки была взыскана сумма задолженности и законная неустойка.
Решение вступило в законную силу.
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