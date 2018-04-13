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20:36 (мск), источник: Sputnik.md

Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. По словам генерального директора румынской метеорологической службы Елены Матееску, в летние месяцы экстремальные погодные явления будут происходить даже чаще, чем в зимне-весенний период.

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Источник: Sputnik.md

Вполне возможно, что периоды жестокой засухи в регионе будут перемежаться короткими, но бурными ливнями, что резко обострит опасность наводнений и ураганов.

В климатических сценариях, о которых говорят румынские метеорологи, ученые прогнозируют общее уменьшение количества осадков летом 2018 года на 15−20%.

Самыми уязвимыми зонами станут юг, юго-восток, восток и запад Румынии, включая Трансильванское плато, цитирует заявления Елены Матееску ro.sputnik.md.

В среднесрочной перспективе, в течение 2021−2050 годов изменения климата будут чувствоваться все более явно, также сообщили метеорологи соседней страны. Рост средних температур продолжится в результате «волн жары», которые будут прокатываться по Румынии одна за другой.

К середине века, как заявила Елена Матееску, понятие «аномальной погоды» изменится.

«То, что сегодня считается экстремальной погодой, в будущем назовут нормой», — сказала она.

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