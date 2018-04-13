Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето

Вполне возможно, что периоды жестокой засухи в регионе будут перемежаться короткими, но бурными ливнями, что резко обострит опасность наводнений и ураганов.

В климатических сценариях, о которых говорят румынские метеорологи, ученые прогнозируют общее уменьшение количества осадков летом 2018 года на 15−20%.