Власти СКО нашли способ избежать затопления Петропавловска

Источник: Sputniknews.kz

По данным пресс-службы, аким области Кумар Аксакалов встретился с генеральным директором РГП «Казгидромет» Маратом Кынатовым. На встрече главный метеоролог страны представил проект по прогнозированию паводковых угроз. Также «Казгидромет» предлагает услуги в сфере агрометеорологического мониторинга. Глава региона подчеркнул, что оба проекта очень важны для Северного Казахстана.

«Для нашей области очень важны ваши предложения. Во-первых, нужен постоянный мониторинг паводковой ситуации. Мы за несколько дней должны знать, откуда пойдет вода, чтобы эвакуировать людей и технику перегнать. Ваша технология позволяет заблаговременно спрогнозировать паводковые угрозы. Второе — прогноз для сельского хозяйства тоже имеет немаловажную роль. Сейчас многие фермеры начинают посев наугад. Есть созревание почвы, оптимальная температура почвы, аграриям необходимо сеять в оптимальные сроки. Ваша технология и прогнозы позволяют сэкономить средства и повысить доходы фермерам. Мы готовы в этом направлении работать», — отметил Аксакалов.

Также Марат Кынатов внес предложение о строительстве аварийного водовыпуска на Сергеевском водохранилище. Таким образом, можно будет регулировать процесс сброса и держать свободный запас воды.

«Сергеевское водохранилище — переливное, сейчас наполнено на 93,5%. Когда вода приходит, то начинается перелив через гребень, и вода заливает Петропавловск. Этот процесс нерегулируемый. Чтобы оставлять запас для принятия воды около 50% объема, можно построить аварийный водовыпуск. Тогда мы сможем уже в начале марта еще под лед сбрасывать воду и держать свободный объем в водохранилище для приема паводковых вод. Такой опыт по стране есть. По течению справа есть заливчик, вот там можно и построить резервуар для аварийного сброса воды», — предложил Кынатов.

Кумар Аксакалов поддержал данное предложение и отметил, что это позволит минимизировать риски подтопления населенных пунктов. Этот вопрос руководство области будет поднимать на республиканском уровне.