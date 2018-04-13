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23:20 (мск), источник: m24.ru

Столичные чиновники отчитались о своих доходах

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заработал в 2017 году 219,6 миллионов рублей.

По сравнению с 2016 годом его доходы выросли в 32 раза, следует из сведений о доходах членов городского правительства, опубликованных на портале мэра и правительства Москвы.

В Дептрансе уточнили, что доходы Ликсутов получил от продажи квартиры и машины.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков и заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработали по 6,5 миллиона рублей, заммэра по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко получил доходы в размере более 7,2 миллиона рублей.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в прошлом году чуть более 6,8 миллиона рублей. Доход руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой составил более 6,8 миллиона рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина заработала более 6 миллионов рублей. Меньше остальных в московском правительстве заработал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, доход которого в 2017 году составил почти 5,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько в прошлом году заработали Владимир Путин и члены администрации президента.

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 Столичные чиновники отчитались о своих доходах
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