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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Непобедимый боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, который не выходил на ринг с ноября 2015 года, рассказал журналистам, что ему понравилось быть толстым. Слова 29-летнего спортсмена приводит Boxingscene.

Источник: AFP 2018

Во время паузы в профессиональной карьере британец поправился до 171 килограмма. При подготовке к возвращению на ринг Фьюри уже похудел, однако боксер признался, что ему понравилось быть толстым.

«Есть у меня такая огромная цепочка, с большим бриллиантовым крестом — носил это на шее и думал про себя: “Ну вот, я сейчас реально Большой Батя”. Вылезал из своего джипа в этом деле, без майки, толстый такой. Повлияло ли это на уверенность в себе? Ни черта», — вспоминает Фьюри. Он также добавил, что с удовольствием вновь наберет лишние килограммы.

Первый бой британца после долгого перерыва предположительно состоится осенью 2018 года. Соперник Фьюри пока не определен.

Последним поединком боксера стал титульный бой против украинца Владимира Кличко. Тогда Фьюри одержал победу и стал чемпионом мира сразу по четырем версиям — BF, WBA, IBO и WBO.

В активе британского тяжеловеса 25 побед (18 из них нокаутом) и ни одного поражения.

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