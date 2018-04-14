В Татарстане четыре тысячи человек примут участие в «Тотальном диктанте»

Источник: РИА Новости

«В этом году в Татарстане диктант по русскому языку можно будет написать на 60 площадках в 26 муниципальных районах и городах. Предполагается, что участие в акции примут более четырех тысяч человек. Впервые в числе участников будут иностранные студенты, обучающиеся в Татарстане», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что, как и вся страна, участники акции в Татарстане будут работать над текстом из романа казанской писательницы Гузель Яхиной «Дети мои», посвящённого поволжским немцам. Специально для иностранных студентов разработана отдельная секция, диктант они будут писать в упрощенной форме — более короткий текст и специальные грамматические задания.

В Татарстане масштабная проверка на грамотность начнется в 14.00 мск. Только в Казани написать «Тотальный диктант — 2018» можно на 22 площадках. В числе дикторов этом году заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева (площадка в Казанском федеральном университете), депутат Госсовета республики Анастасия Исаева (Дом дружбы народов), известные теле- и радиоведущие, журналисты, бизнесмены, учёные, общественные деятели. Проверять диктанты будут учителя русского языка, филологи и преподаватели специального экспертного совета. По итогам акции, как отмечают организаторы, все написавшие в Татарстане диктант на «отлично» получат книгу Яхиной с ее автографом.

Организаторами акции в Татарстане выступают республиканский молодежный центр культур и диалога, Русское национально-культурное объединение республики при поддержке министерств по делам молодежи и спорту и образования и науки Республики Татарстан.