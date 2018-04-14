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09:00 (мск), источник: Водитель Петербурга

Севший за руль после стакана виски прокурор уволился по собственному желанию

После материала о совмещении алкоголя и автовождения заместитель прокурора Петроградского района Александр Томов написал рапорт на увольнение.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Фонтанка», Томов оформил добровольный уход из прокуратуры утром 13 апреля, через несколько часов активного обсуждения ситуации, которая случилась на концерте певицы Елены Темниковой 12 апреля. Зампрокурора заказал десять порций виски Ballantine's для себя и спутницы, после отдыха сел за руль своего Mercedes GLK и уехал.

Осознать несовместимость стакана и руля Александру Томову, по информации «Фонтанки», удалось не сразу. Ночью 13 апреля, после публикации «Фонтанки», не спалось также нескольким чиновникам Петроградского района. Томов имеет с ними тесную связь по долгу службы, так как надзирает за соблюдением законности органами власти. К утру появилась версия о подстроенной провокации против Александра Сергеевича, но чек на 5650 рублей с вписанными порциями алкоголя показал, что все употреблено и оплачено добровольно.

Приказ об увольнении Томова еще не подписан.

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