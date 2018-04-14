Севший за руль после стакана виски прокурор уволился по собственному желанию

Как пишет «Фонтанка», Томов оформил добровольный уход из прокуратуры утром 13 апреля, через несколько часов активного обсуждения ситуации, которая случилась на концерте певицы Елены Темниковой 12 апреля. Зампрокурора заказал десять порций виски Ballantine's для себя и спутницы, после отдыха сел за руль своего Mercedes GLK и уехал.

Осознать несовместимость стакана и руля Александру Томову, по информации «Фонтанки», удалось не сразу. Ночью 13 апреля, после публикации «Фонтанки», не спалось также нескольким чиновникам Петроградского района. Томов имеет с ними тесную связь по долгу службы, так как надзирает за соблюдением законности органами власти. К утру появилась версия о подстроенной провокации против Александра Сергеевича, но чек на 5650 рублей с вписанными порциями алкоголя показал, что все употреблено и оплачено добровольно.