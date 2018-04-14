Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка
Что станет с ипотекой после введения санкций
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
В Крыму о "самом страшном" в ситуации с "Нордом"
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
01:09 (мск), источник: РИА Новости

Познер назвал катастрофой нахождение Трампа на посту президента США

РИГА, 14 апр — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Дональд Трамп в качестве президента — это катастрофа для США, он вообще ничего не понимает в международной политике.

Источник: РИА Новости

Познер считает, что нынешний президент США абсолютно не пригоден для этой должности.

«Трамп — это катастрофа для США. Он вообще в международной политике ничего не понимает. Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет “9”, а другой “9+2”. Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести. А Twitter, в котором глава США что-либо публикует, вообще не является средством дипломатического общения. Весь мир может это читать и комментировать. Это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США», — сказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Журналист также выразил надежду, что сторонам удастся найти точки соприкосновения в Сирии, как их нашли во время Карибского кризиса в 1962 году СССР и США.

«Тогда речь шла о Третьей мировой войне. США требовали, чтобы все ракеты, которые находятся на Кубе, были убраны, а шедшие с Востока корабли — развернуты в обратную сторону. У СССР было два варианта — либо идти на такие меры, либо нет. И здесь надо отдать должное мудрости Кеннеди и Хрущева. У них хватило государственности прийти к компромиссу. Советский Союз не стал располагать свои ракеты на Кубу, а США убрали свои из Турции. Это было сделано тихо, без громких заявлений, чтобы не потерять лицо. Два лидера сумели договориться и пошли на уступки ради сохранения мира», — пояснил Познер.

Видео
Ударит по Сирии или не ударит: СМИ США в замешательстве от позиции Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи «пострадавшим» в результате «химической атаки» в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и «ответный» ракетный удар возмездия США по Сирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
Лекарство от санкций: к чему приведет запрет товаров из США
Ученые предложили альтернативу зубным пломбам
Сирийская армия обнаружила химическую лабораторию боевиков
Европейские спутники посчитали российскую землю
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Британский суд взыскал с Владимира Кехмана $140 млн
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь