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01:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин потребовал наказывать за мешающие врачам действия

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по привлечению к ответственности людей, которые мешают врачам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: AP 2018

На этот шаг президент пошел после встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта 2018 года.

Помимо этого, Путин поручил организовать в медицинских вузах обучение по программам «Медицинская логопедия» и «Нейропсихология»; подготовить предложения о дооснащении детских больниц медицинским оборудованием, ремонте, реконструкции и строительстве новых лечебных учреждений; организовать агитацию о необходимости вакцинации всех групп населения.

7 декабря 2017 года в Уфе умер мужчина, к которому врачи скорой не могли попасть из-за пьяного соседа.

Летом 2017 года в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям.

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