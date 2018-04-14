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07:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцев предупредили об опасности домашней выпечки и японских суши

Люди, которые готовят на дому, могут не соблюдать всех правил при приготовлении еды и быть носителями опасных инфекций.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Комитет охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана рассказал, какие опасности могут таить в себе непроверенная домашняя выпечка и суши с рыбой.

Опасные сладости

Комитет посоветовал воздержаться от покупки домашней выпечки. В ведомстве отметили, что кондитеры-самоучки часто работают нелегально, а их продукция не проходит необходимые проверки. Поэтому заказанный через интернет торт или набор пирожных может привести к инфекционному заболеванию.

Заболеть можно из-за некачественного сырья и несоблюдения технологий приготовления и хранения продукции, или из-за того, что человек, контактировавший с продуктами, имеет какие-то заболевания. Причем он может не иметь симптомов, а просто быть носителем.

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Кроме того, такая продукция не имеет информации о составе продукта, а это может вызвать аллергию. Отсутствуют данные о дате изготовления, условиях хранения, пищевой ценности и так далее.

«Сегодня домашние кондитеры — это чаще всего студентки или мамы в декрете. И все, как правило, без специального образования. Стандарты качества не всегда соблюдаются. Проверить, пользуется ли мастер перчатками или надевает на голову колпак, нельзя», — продолжили в комитете.

Дома у таких кондитеров нередко проживают животные, а в таких условиях сложно говорить о соблюдении правил санитарии.

Вместе с тем, торт может быть изготовлен правильно, но затем храниться в неправильных условиях, и различные бактерии будут развиваться в уже готовой продукции.

Когда суши во вред

В комитет рассказали, что в целом суши и роллы из качественных ингредиентов полезны для здоровья. Морская рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые оздоравливают сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Кроме того, именно эти жирные кислоты препятствуют развитию опухолевых процессов.

Натуральный соус васаби, с которым принято есть суши и роллы, является антисептическим и антикоагулянтным средством. Васаби и имбирь способствуют перевариванию еды, уничтожают бактерии и микробы, которые могут содержаться в рыбе. Корень имбиря, который традиционно подают с японскими кушаньями, обладает иммуностимулирующей, антисептической, противопаразитарной, противовирусной и антиоксидантной активностью.

«Хотя не все так просто. Для японской кухни характерно отсутствие термической обработки ингредиентов продукта. Именно в этом притаилась опасность в употреблении роллов. Поэтому существует опасность заразиться гельминтами при регулярном потреблении сырого рыбного филе. В считанные часы в рыбе без заморозки развиваются болезнетворные бактерии», — предупредили специалисты.

Натуральный васаби представляет собой растертое до порошкового состояния корневище японского хрена. Готовить настоящий васаби дорого, поэтому часто васаби готовят, добавляя к более доступным сортам хрена красители, специи и ароматизаторы.

Соевый соус, который идет в качестве приправы к суши и роллам, также небезопасен. В его составе большое количество соли, поэтому злоупотреблять им не стоит. Соль имеет способность накапливаться в суставах. Одна-две столовые ложки соевого соуса содержат до двух граммов соли, при суточной норме ее потребления в пять-восемь граммов.

Часто к роллам добавляют сыр «Филадельфия», который относится к сливочным сырам. Этот сыр содержит стабилизаторы, консерванты и ароматизаторы для сохранения вкусовых качеств и увеличения срока годности, что тоже не делает продукт полезнее.

Любителям суши и роллов желательно заказывать суши только в проверенных ресторанах японской кухни, стараясь избегать случайных сайтов, заключили в комитете.

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