Сезон ветеринарных прививок начался в Хабаровске

В Хабаровске начался сезон прививок для домашних питомцев: с таяньем снега у животных повышается риск инфекционных заболеваний. Зоозащитница Наталья Коваленко рассказала корреспонденту портала «Губерния», что собак сейчас необходимо не только прививать, но и обрабатывать от клещей.

«Сейчас кошки и собаки особенно подвержены заболеваниям: ежегодно весной животные гибнут из-за “проснувшихся” инфекций — чаще всего от чумки и энтерита, также распространены лептоспироз и листериоз. Не нужно затягивать — надо как можно скорее привить своего любимца. Сделать это можно в любой ветеринарной клинике. Советую не экономить и купить импортную мультипрививку, которая защитит животное от целого комплекса инфекционных заболеваний», — говорит председатель общественного движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Клещи в Хабаровске уже проснулись, поэтому во время прогулок за собаками нужно следить особенно тщательно.