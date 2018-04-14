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10:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Сезон ветеринарных прививок начался в Хабаровске

Весной у домашних животных наиболее велик риск подхватить опасную инфекцию.

В Хабаровске начался сезон прививок для домашних питомцев: с таяньем снега у животных повышается риск инфекционных заболеваний. Зоозащитница Наталья Коваленко рассказала корреспонденту портала «Губерния», что собак сейчас необходимо не только прививать, но и обрабатывать от клещей.

«Сейчас кошки и собаки особенно подвержены заболеваниям: ежегодно весной животные гибнут из-за “проснувшихся” инфекций — чаще всего от чумки и энтерита, также распространены лептоспироз и листериоз. Не нужно затягивать — надо как можно скорее привить своего любимца. Сделать это можно в любой ветеринарной клинике. Советую не экономить и купить импортную мультипрививку, которая защитит животное от целого комплекса инфекционных заболеваний», — говорит председатель общественного движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Клещи в Хабаровске уже проснулись, поэтому во время прогулок за собаками нужно следить особенно тщательно.

«Животных необходимо обрабатывать от клещей в профилактических целях. Для этого продаются специальные капли и спреи. Во время выгула за питомцами необходимо внимательнее следить, чтобы они не пили из луж и не заходили в траву и кусты, без необходимости не отпускать их с поводка. Вернувшись с улицы, рекомендуется осмотреть животное и расчесать», — посоветовала зоозащитница.

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