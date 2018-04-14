Сезон ветеринарных прививок начался в Хабаровске
Весной у домашних животных наиболее велик риск подхватить опасную инфекцию.
Весной у домашних животных наиболее велик риск подхватить опасную инфекцию.
В Хабаровске начался сезон прививок для домашних питомцев: с таяньем снега у животных повышается риск инфекционных заболеваний. Зоозащитница Наталья Коваленко рассказала корреспонденту портала «Губерния», что собак сейчас необходимо не только прививать, но и обрабатывать от клещей.
«Сейчас кошки и собаки особенно подвержены заболеваниям: ежегодно весной животные гибнут
«Животных необходимо обрабатывать от клещей в профилактических целях. Для этого продаются специальные капли и спреи. Во время выгула за питомцами необходимо внимательнее следить, чтобы они не пили из луж и не заходили в траву и кусты, без необходимости не отпускать их с поводка. Вернувшись с улицы, рекомендуется осмотреть животное и расчесать», — посоветовала зоозащитница.
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