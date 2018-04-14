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03:32 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии, в том числе стоки из столицы страны Улан-Батора, продолжают загрязнять озеро Байкал и ухудшать его экологию, предупреждает центр «Антистихия».

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера уже покрыто опасной водорослью — спирогирой, которая характерна для теплых, стоячих водоемов и ранее в Байкале почти не встречалась.

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Как уточнил РИА Новости заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин, сегодня проблема масштабного распространения спирогиры угрожает экосистеме Байкала. Эта водоросль распространяется там, где наиболее мощно проявляется антропогенное воздействие, и является чувствительным индикатором загрязнения озера сточными водами.

«Основными источниками ухудшения экологической обстановки озера Байкал останутся… перенос загрязняющих веществ с территории сопредельных государств. Самый крупный приток озера — река Селенга, с водами которой в Байкал попадают стоки и отходы столицы Монголии города Улан-Батор, а также загрязняющие вещества от промышленных и сельскохозяйственных предприятий соседнего государства», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В документах на сайте МЧС РФ сообщается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

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