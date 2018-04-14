В Николаевске-на-Амуре построят ледовый дворец спорта

Началась разработка проектно-сметной документации строительства ледового дворца спорта, который будет возведён в Николаевске-на-Амуре, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Конкурс на создание проекта выиграла компания из Санкт-Петербурга. Ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2020 год, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Такое сооружение особенно необходимо городу, в котором выпадает много снега. Зимой наши юные хоккеисты занимаются только на открытых площадках во дворах.

Даже когда с показательными выступлениями в Николаевск-на-Амуре приезжает из Хабаровска команда «Тигры Амура», своё мастерство они демонстрируют на дворовом льду. Посмотреть на действо приходит чуть ли не весь город.

— Когда будет у нас крытый современный каток, планируем пригласить к нам тренеров хоккея высокого уровня. Наша ребятня ждёт — не дождётся этого момента, — подытожил Анатолий Леонов.