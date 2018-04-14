Новый порядок получения посылок «обкатают» в Хабаровске
Почтовые отправления можно будет забирать без паспорта и бумажных извещений.
Почтовые отправления можно будет забирать без паспорта и бумажных извещений.
«Почта России» начала тестировать в Хабаровске упрощенный порядок выдачи посылок. Вскоре в почтовые отделения можно будет приходить без паспорта. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала представитель почтового оператора Елена Рыжкова.
«С начала апреля мы начали тестировать почтовые отделения Хабаровска для того, чтобы горожанам было удобнее получать посылки. В ближайшее время не нужно будет ждать бумажного извещения: информация будет приходить по СМС или на электронную почту. Для этого с документом, удостоверяющим личность, нужно один раз прийти в ближайший почтамт и зарегистрироваться в базе. После этого получать посылки будет гораздо проще», — сказала руководитель направления корпоративных коммуникаций «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.
Также собеседница сообщила, что 9 апреля вступила в силу новая редакция правил оказания услуг почтовой связи. По новому приказу Минкомсвязи почтовые отделения будут хранить посылки не 30 дней, а 15. Переводов, документации, малогабаритных отправлений это не коснется.
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