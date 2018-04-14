Новый порядок получения посылок «обкатают» в Хабаровске

«С начала апреля мы начали тестировать почтовые отделения Хабаровска для того, чтобы горожанам было удобнее получать посылки. В ближайшее время не нужно будет ждать бумажного извещения: информация будет приходить по СМС или на электронную почту. Для этого с документом, удостоверяющим личность, нужно один раз прийти в ближайший почтамт и зарегистрироваться в базе. После этого получать посылки будет гораздо проще», — сказала руководитель направления корпоративных коммуникаций «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.