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10:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Рабочая неделя в Хабаровске начнется с потепления

В среду воздух может прогреться до +18 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Жителей краевой столицы после выходных ожидает теплая и солнечная погода. Температура будет ежедневно расти. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«С 16 апреля в Хабаровске начнется относительное потепление. Температура будет выше, чем на выходных, и с каждым днем будет только расти. Мы ожидаем, что в понедельник днем будет от +12 и выше, а уже к середине недели — от +16 до +18 градусов. Ночи пока остаются прохладными: от ноля и выше. Также ожидается умеренный южный ветер. Осадки в виде дождя возможны в пятницу, 20 апреля», — сообщила Светлана Агеева.

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Рабочая неделя в Хабаровске начнется с потепления
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