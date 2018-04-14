Рабочая неделя в Хабаровске начнется с потепления

«С 16 апреля в Хабаровске начнется относительное потепление. Температура будет выше, чем на выходных, и с каждым днем будет только расти. Мы ожидаем, что в понедельник днем будет от +12 и выше, а уже к середине недели — от +16 до +18 градусов. Ночи пока остаются прохладными: от ноля и выше. Также ожидается умеренный южный ветер. Осадки в виде дождя возможны в пятницу, 20 апреля», — сообщила Светлана Агеева.