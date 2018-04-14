Техническая неполадка оставила самолёт L-410 в Аяне
Рейс самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» отложили в аэропорту посёлка Аян
Рейс самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» отложили в аэропорту посёлка Аян
«Самолёт должен был вылететь в пятницу в Хабаровск около 15:30 по местному времени. Командир экипажа принял решение не взлетать
Из дальневосточной столицы в Аян вылетела ремонтная бригада для выяснения причин случившегося.
РИА «Восток-Медиа» писало, что полёты «чебурашек» отменили в январе этого года после того, как на одном из воздушных судов этого типа произошла та же ошибка двигателя, которая ранее привела к авиакатастрофе в Нелькане — двигатель одного из них самопроизвольно перешёл в
Для перевозки пассажиров использовали арендованный самолёт Ан-28. Он выполнял рейсы из Хабаровска через Аян, Херпучи и Чумикан. В Нелькан,
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