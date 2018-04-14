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10:24 (мск), источник: Восток Медиа

Техническая неполадка оставила самолёт L-410 в Аяне

Рейс самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» отложили в аэропорту посёлка Аян из-за технических неполадок. В то же время очевидцы сообщают, что сработал сигнал о неисправности реверса.

Источник: Восток Медиа

«Самолёт должен был вылететь в пятницу в Хабаровск около 15:30 по местному времени. Командир экипажа принял решение не взлетать из-за технических проблем», — сообщили агентству «Интерфакс» в местном аэропорту.

Из дальневосточной столицы в Аян вылетела ремонтная бригада для выяснения причин случившегося.

РИА «Восток-Медиа» писало, что полёты «чебурашек» отменили в январе этого года после того, как на одном из воздушных судов этого типа произошла та же ошибка двигателя, которая ранее привела к авиакатастрофе в Нелькане — двигатель одного из них самопроизвольно перешёл в бета-режим.

С проблемой двигателя разбирались представители всех причастных ведомств и производств. В городе работали специалисты заводов-изготовителей воздушного судна, двигателя и винтов.

Для перевозки пассажиров использовали арендованный самолёт Ан-28. Он выполнял рейсы из Хабаровска через Аян, Херпучи и Чумикан. В Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Охотск и Советскую Гавань людей доставляли на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. Рейсы в Богородское временно приостановили, поскольку не нашли альтернативных видов транспорта. Регулярные авиарейсы на самолётах L-410 в Хабаровском крае возобновили 3 апреля.

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