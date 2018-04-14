Техническая неполадка оставила самолёт L-410 в Аяне

Источник: Восток Медиа

«Самолёт должен был вылететь в пятницу в Хабаровск около 15:30 по местному времени. Командир экипажа принял решение не взлетать из-за технических проблем», — сообщили агентству «Интерфакс» в местном аэропорту.

Из дальневосточной столицы в Аян вылетела ремонтная бригада для выяснения причин случившегося.

РИА «Восток-Медиа» писало, что полёты «чебурашек» отменили в январе этого года после того, как на одном из воздушных судов этого типа произошла та же ошибка двигателя, которая ранее привела к авиакатастрофе в Нелькане — двигатель одного из них самопроизвольно перешёл в бета-режим.

С проблемой двигателя разбирались представители всех причастных ведомств и производств. В городе работали специалисты заводов-изготовителей воздушного судна, двигателя и винтов.