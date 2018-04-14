Погода 14 апреля: туман, гололед, усиление ветра

По прогнозу РГП «Казгидромет», в субботу, 14 апреля, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. На севере, северо-западе и центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно дождь. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17−22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 27 м/с, в ночное время туман. Ночью в регионе местами сохраняются заморозки до 2 градусов. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с..



В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.