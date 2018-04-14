Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Внучка Грейс Келли ждет второго ребенка
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
В Крыму о "самом страшном" в ситуации с "Нордом"
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
07:22 (мск), источник: 365info.kz

Погода 14 апреля: туман, гололед, усиление ветра

В Алматинской области сохраняются заморозки до 2 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 36% 758 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: 365info.kz

По прогнозу РГП «Казгидромет», в субботу, 14 апреля, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. На севере, северо-западе и центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно дождь. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17−22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 27 м/с, в ночное время туман. Ночью в регионе местами сохраняются заморозки до 2 градусов. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с..

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Днем в Кызылординской области местами ожидается гололед, ветер 15−20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь