Погода 14 апреля: туман, гололед, усиление ветра
В Алматинской области сохраняются заморозки до 2 градусов.
В Алматинской области сохраняются заморозки до 2 градусов.
По прогнозу РГП «Казгидромет», в субботу, 14 апреля, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. На севере,
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17−22 м/с, в районе Жаланашколя порывы 27 м/с, в ночное время туман. Ночью в регионе местами сохраняются заморозки до 2 градусов. В Костанайской,
В
В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Днем в Кызылординской области местами ожидается гололед, ветер 15−20 м/с.
В Мангистауской,
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