Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер
В воскресенье, 15 апреля, местами пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5, в отдельных районах до -10, днем +5,+10.
В понедельник, 16 апреля, в некоторых районах республики прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный,
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