Третий день Красноярского экономического форума открылся благотворительным забегом

«Участникам забега предлагалось зарегистрироваться, получить номер и пробежать пять километров. Старт и финиш — под Коммунальным мостом, изображенным на десятирублевой купюре», — сообщили организаторы.

Все пробежавшие дистанцию получили медали завершившего забег, а также горячий чай и другие напитки. Регистрационный взнос для участия в забеге составлял 500 рублей, а все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Счастливые дети», который оказывает помощь детям-сиротам.

В заключительный день КЭФ-2018 пройдет серия круглых столов, а также пленарное заседание «Енисейская Сибирь 2018−2024: Реализуя потенциал», посвященное развитию приенисейских регионов — Красноярского края, Тувы и Хакасии.