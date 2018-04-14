Третий день Красноярского экономического форума открылся благотворительным забегом

«Участникам забега предлагалось зарегистрироваться, получить номер и пробежать пять километров. Старт и финиш — под Коммунальным мостом, изображенным на десятирублевой купюре», — сообщили организаторы.
Все пробежавшие дистанцию получили медали завершившего забег, а также горячий чай и другие напитки. Регистрационный взнос для участия в забеге составлял 500 рублей, а все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Счастливые дети», который оказывает помощь детям-сиротам.
В заключительный день КЭФ-2018 пройдет серия круглых столов, а также пленарное заседание «Енисейская Сибирь 2018−2024: Реализуя потенциал», посвященное развитию приенисейских регионов — Красноярского края, Тувы и Хакасии.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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