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10:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Электронный «Дорожный пристав» появился в Ангарске

Он уже «заступил» на дежурство — настоящие приставы не нарадуются.

Говорят, теперь должник мимо не пройдёт. Точнее, не проедет. Ведь специальный аппаратно-программный комплекс видит всё. Штрафы, налоги, алименты, кредитную задолженность — неплательщика электроника вычисляет моментально с расстояния 20−30 метров, по автомобильным номерам. Ангарские приставы теперь в рейды ходят с ноутбуком. В него загружают базу данных должников, номера машин сканирует видеокамера. Как только на горизонте появляется автомобиль должника, на экране ноутбука высвечивается информация о нём.

Первые рейды «Дорожного пристава» оказались богатыми на улов — за день более полусотни остановленных автомобилей, 8 актов описи-ареста имущества, свыше 100 тысяч рублей, выплаченных по взысканиям.

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