Электронный «Дорожный пристав» появился в Ангарске

Говорят, теперь должник мимо не пройдёт. Точнее, не проедет. Ведь специальный аппаратно-программный комплекс видит всё. Штрафы, налоги, алименты, кредитную задолженность — неплательщика электроника вычисляет моментально с расстояния 20−30 метров, по автомобильным номерам. Ангарские приставы теперь в рейды ходят с ноутбуком. В него загружают базу данных должников, номера машин сканирует видеокамера. Как только на горизонте появляется автомобиль должника, на экране ноутбука высвечивается информация о нём.