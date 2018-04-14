Электронный «Дорожный пристав» появился в Ангарске
Он уже «заступил» на дежурство — настоящие приставы не нарадуются.
Он уже «заступил» на дежурство — настоящие приставы не нарадуются.
Говорят, теперь должник мимо не пройдёт. Точнее, не проедет. Ведь специальный
Первые рейды «Дорожного пристава» оказались богатыми на улов — за день более полусотни остановленных автомобилей, 8 актов
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.