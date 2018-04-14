Во Владивостоке перекроют движение из-за демонстрации на Первомай

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как рассказали в ведомстве, в этом году маршрут демонстрации вернётся на Светланскую. Начало построения колонн — в районе пересечения с улицей Уборевича, окончания — дом 141 (остановка «Авангард»). Возглавят шествие курсанты Владивостокского президентского кадетского училища.

Начало демонстрации запланировано на 11:00, однако для построения колонн движение транспорта по Светланской ограничат с 9:00. Объезд от улицы Капитана Шефнера до Алеутской будет возможен по улицам Пушкинской, Всеволода Сибирцева, Суханова.

«Традиционно колонны выстроятся по отраслевому принципу. В праздничном шествии примут участие представители городских округов и муниципальных районов края, колонна общественных организаций и политических партий Приморского края, социальных учреждений, предприятий дорожного и коммунального хозяйства, различных отраслей промышленности и сферы обслуживания. Принять участие в демонстрации могут все заинтересованные предприятия, учреждения, организации. Для этого необходимо направить заявку на адрес cultprim@primorsky.ru», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры Максим Бурдело.