Во Владивостоке перекроют движение из-за демонстрации на Первомай

Как рассказали в ведомстве, в этом году маршрут демонстрации вернётся на Светланскую. Начало построения колонн — в районе пересечения с улицей Уборевича, окончания — дом 141 (остановка «Авангард»). Возглавят шествие курсанты Владивостокского президентского кадетского училища.
Начало демонстрации запланировано на 11:00, однако для построения колонн движение транспорта по Светланской ограничат с 9:00. Объезд от улицы Капитана Шефнера до Алеутской будет возможен по улицам Пушкинской, Всеволода Сибирцева, Суханова.
«Традиционно колонны выстроятся по отраслевому принципу. В праздничном шествии примут участие представители городских округов и муниципальных районов края, колонна общественных организаций и политических партий Приморского края, социальных учреждений, предприятий дорожного и коммунального хозяйства, различных отраслей промышленности и сферы обслуживания. Принять участие в демонстрации могут все заинтересованные предприятия, учреждения, организации. Для этого необходимо направить заявку на адрес cultprim@primorsky.ru», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры Максим Бурдело.
По словам организаторов, в этом году ожидается участие в праздничной демонстрации более 20 тысяч человек. По окончанию шествия они смогут посмотреть концерт на центральной площади Владивостока, сфотографироваться с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Его привезут и установят в павильоне 1 мая.
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