Начались досрочные выплаты пенсий перед «длинными выходными»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Досрочная выплата пенсий и пособий будет проводиться в отделениях почтовой связи «Белпочта», сообщили в пресс-службе учреждения.

Досрочные выплата будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.

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Выплаты за 17 апреля в отделениях связи Минска начались уже в пятницу, 13 апреля. С 14 апреля их можно получить во всех отделениях «Белпочты» в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях, в сельских отделениях почтовой связи Гомельской и Гродненской областей.

В понедельник, 16 апреля, пенсии можно получить в Витебске и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

Напомним, что в рабочий день 16 апреля в Беларуси был перенесен на субботу, 14 апреля. Таким образом, белорусов ожидают три выходных.

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