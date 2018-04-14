Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал заявление после слов Трампа о ракетном ударе
Что будет, если «закончились права»
Как воспитывает детей Алла Пугачева: 9 правил
Что станет с ипотекой после введения санкций
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
08:23 (мск), источник: Sputnik.by

Начались досрочные выплаты пенсий перед «длинными выходными»

В связи с переносом рабочих дней пенсии и пособия за 17 апреля «Белпочта» начнет выплачивать раньше, для каждого региона определен свой график.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Досрочная выплата пенсий и пособий будет проводиться в отделениях почтовой связи «Белпочта», сообщили в пресс-службе учреждения.

Досрочные выплата будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.

Читайте также
Минск на майские праздники стал самым популярным для путешествий в СНГ

Выплаты за 17 апреля в отделениях связи Минска начались уже в пятницу, 13 апреля. С 14 апреля их можно получить во всех отделениях «Белпочты» в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях, в сельских отделениях почтовой связи Гомельской и Гродненской областей.

В понедельник, 16 апреля, пенсии можно получить в Витебске и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

Напомним, что в рабочий день 16 апреля в Беларуси был перенесен на субботу, 14 апреля. Таким образом, белорусов ожидают три выходных.

Как будут работать больницы на «длинных выходных» в апреле.

На Радуницу (17 апреля) в штатном режиме будут работать дежурные отделения Белпочты. Время их работы можно узнать по телефону 154. График работы почтовых отделений можно уточнить на сайте «Белпочты».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Институт журналистики БГУ реорганизуют и переименуют
США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Названы первые цели ударов США по Сирии
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь