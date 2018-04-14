Начались досрочные выплаты пенсий перед «длинными выходными»
В связи с переносом рабочих дней пенсии и пособия за 17 апреля «Белпочта» начнет выплачивать раньше, для каждого региона определен свой график.
В связи с переносом рабочих дней пенсии и пособия за 17 апреля «Белпочта» начнет выплачивать раньше, для каждого региона определен свой график.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Досрочная выплата пенсий и пособий будет проводиться в отделениях почтовой связи «Белпочта», сообщили в
Досрочные выплата будут осуществляться по определенному отдельному графику для каждого региона страны.
Выплаты за 17 апреля в отделениях связи Минска начались уже в пятницу, 13 апреля. С 14 апреля их можно получить во всех отделениях «Белпочты» в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях, в сельских отделениях почтовой связи Гомельской и Гродненской областей.
В понедельник, 16 апреля, пенсии можно получить в Витебске и в городских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.
Напомним, что в рабочий день 16 апреля в Беларуси был перенесен на субботу, 14 апреля. Таким образом, белорусов ожидают три выходных.
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На Радуницу (17 апреля) в штатном режиме будут работать дежурные отделения Белпочты. Время их работы можно узнать по телефону 154. График работы почтовых отделений можно уточнить на сайте «Белпочты».
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