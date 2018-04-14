Автобусы для дачников в Хабаровском крае выйдут на маршруты 29 апреля

Источник: Восток Медиа

На собрании председателей дачных садоводческих сообществ и сотрудников краевого министерства промышленности и транспорта дачники попросили запустить некоторые автобусы раньше. Чиновники дали добро и разрешили с 14 апреля запустить движение по маршруту № 103, а с 21 апреля — по маршруту № 109.

Как отметил начальник отдела автомобильного транспорта минпромтранса Анатолий Тимошенко, министерство приложило максимум усилий, чтобы сложная обстановка на предприятиях у муниципальных перевозчиках не отразилась на дачниках. Конкурсы на определение новых перевозчиков провели зимой.