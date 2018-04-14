Автобусы для дачников в Хабаровском крае выйдут на маршруты 29 апреля

На собрании председателей дачных садоводческих сообществ и сотрудников краевого министерства промышленности и транспорта дачники попросили запустить некоторые автобусы раньше. Чиновники дали добро и разрешили с 14 апреля запустить движение по маршруту № 103, а с 21 апреля — по маршруту № 109.
Как отметил начальник отдела автомобильного транспорта минпромтранса Анатолий Тимошенко, министерство приложило максимум усилий, чтобы сложная обстановка на предприятиях у муниципальных перевозчиках не отразилась на дачниках. Конкурсы на определение новых перевозчиков провели зимой.
Доставлять пассажиров к дачным участкам готовы и железнодорожным транспортом. Как сообщает пресс-служба краевого министерства промышленности и транспорта, перевозками по пяти маршрутам в этом году займутся АО «Экспресс Приморья», в том числе по трём круглогодичным до станций Волочаевка-1, Вяземская и Хор, летом дополнительно появятся два электропоезда до станций Николаевка и Кругликово.
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