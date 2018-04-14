Ученые разгадали тайну Дороги гигантов

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Специалисты из Ливерпульского университета рассказали, что известная ирландская достопримечательность Дорога гигантов возникла в результате вулканической активности. Как показало новое исследование, для того, чтоб создать геометрически правильные колонны понадобилась температура 840−890ºС.

Геологов давно волновал вопрос, при какой температуре возможно образование подобных форм. Были проведены эксперименты с образцами породы, взятыми из вулкана в Исландии. Базальт нагревали до 1000ºС, а затем охлаждали. Оказалось, что такие разломы и трещины появляются, когда происходит резкое охлаждение ниже температуры кристаллизации магмы, сообщает Daily Mail.