Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Они узнали, из чего и при какой температуре образовались загадочные призмы правильной формы.
Они узнали, из чего и при какой температуре образовались загадочные призмы правильной формы.
Специалисты из Ливерпульского университета рассказали, что известная ирландская достопримечательность Дорога гигантов возникла в результате вулканической активности. Как показало новое исследование, для того, чтоб создать геометрически правильные колонны понадобилась температура 840−890ºС.
Геологов давно волновал вопрос, при какой температуре возможно образование подобных форм. Были проведены эксперименты с образцами породы, взятыми из вулкана в Исландии. Базальт нагревали до 1000ºС, а затем охлаждали. Оказалось, что такие разломы и трещины появляются, когда происходит резкое охлаждение ниже температуры кристаллизации магмы, сообщает Daily Mail.
Исследование позволило больше узнать о процессах в вулканических породах. А насчет Дороги гигантов стало ясно, что, в начале, базальт образовал озеро лавы, затем, при резком остывании, возникло трескание и сжатие, в результате чего появились ступенчатые колонны. «Моя Планета» сообщала, что Дорогу гигантов можно увидеть в «Игре престолов».
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