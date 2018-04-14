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14:57 (мск), источник: Моя Планета

Ученые разгадали тайну Дороги гигантов

Они узнали, из чего и при какой температуре образовались загадочные призмы правильной формы.

Источник: Reuters

Специалисты из Ливерпульского университета рассказали, что известная ирландская достопримечательность Дорога гигантов возникла в результате вулканической активности. Как показало новое исследование, для того, чтоб создать геометрически правильные колонны понадобилась температура 840−890ºС.

Геологов давно волновал вопрос, при какой температуре возможно образование подобных форм. Были проведены эксперименты с образцами породы, взятыми из вулкана в Исландии. Базальт нагревали до 1000ºС, а затем охлаждали. Оказалось, что такие разломы и трещины появляются, когда происходит резкое охлаждение ниже температуры кристаллизации магмы, сообщает Daily Mail.

Исследование позволило больше узнать о процессах в вулканических породах. А насчет Дороги гигантов стало ясно, что, в начале, базальт образовал озеро лавы, затем, при резком остывании, возникло трескание и сжатие, в результате чего появились ступенчатые колонны. «Моя Планета» сообщала, что Дорогу гигантов можно увидеть в «Игре престолов».

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