Молдова вместе со всем миром напишет «Тотальный диктант»
В Молдове «Тотальный диктант» напишут не только в Кишиневе, но и в других городах.
В Молдове «Тотальный диктант» напишут не только в Кишиневе, но и в других городах.
КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В субботу все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, будут писать «Тотальный диктант». Это — ежегодная акция, проводимая, в том числе, и в Молдове.
В Кишиневе «Тотальный диктант» будут писать в Российском центре науки и культуры и в Русском центре Молдавского государственного университета. Начало — в 14.00. Для участия необходима предварительная регистрация.
В Бельцах, где также будут писать диктант, в преддверии акции кафедра славистики провела научный семинар, на котором был проанализирован роман автора «Тотального диктанта — 2018» Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Диктант напишут также и в Бендерах, Вулканештах, Григориополе, Дубоссарах, Комрате, Рыбнице, Тирасполе и
На следующий день после написания диктанта на странице totaldict.ru в личном кабинете каждый сможет увидеть свою оценку и количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок.
В 2017 году в Молдове около 900 человек написали «Тотальный диктант», из которых почти 10% — на «отлично».
«Тотальный диктант» примут около 3000 площадок по всему миру.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить
«Тотальный диктант» — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции- фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.