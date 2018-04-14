Молдова вместе со всем миром напишет «Тотальный диктант»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В субботу все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, будут писать «Тотальный диктант». Это — ежегодная акция, проводимая, в том числе, и в Молдове.

В Кишиневе «Тотальный диктант» будут писать в Российском центре науки и культуры и в Русском центре Молдавского государственного университета. Начало — в 14.00. Для участия необходима предварительная регистрация.

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В Бельцах, где также будут писать диктант, в преддверии акции кафедра славистики провела научный семинар, на котором был проанализирован роман автора «Тотального диктанта — 2018» Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Диктант напишут также и в Бендерах, Вулканештах, Григориополе, Дубоссарах, Комрате, Рыбнице, Тирасполе и Чадыр-Лунге.

На следующий день после написания диктанта на странице totaldict.ru в личном кабинете каждый сможет увидеть свою оценку и количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок.

В 2017 году в Молдове около 900 человек написали «Тотальный диктант», из которых почти 10% — на «отлично».

«Тотальный диктант» примут около 3000 площадок по всему миру.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.